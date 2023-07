.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente tra via Togliatti e via Mazzocchi a Santa Maria Capua Vetere. Per cause ancora in corso di ricostruzione due auto si sono scontrate. Sul posto si sono portati una pattuglia dei vigili urbani per la ricostruzione della dinamica dei fatti e per stabilire eventuali responsabilità e i soccorritori del 118