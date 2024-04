LA FOTO. Schianto sulla Nazionale Appia: 18enne incastrato tra le lamiere

L’auto sulla quale viaggiava il 18enne si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con quella di un 22enne datosi alla fuga subito dopo lo schianto

SANTA MARIA A VICO – Terribile schianto, ieri sera poco prima di mezzanotte, lungo la Nazionale Appia. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento una vecchia Fiat 500, guidata da un 18enne Pietro C., della frazione di San Marco, ed una Fiat Panda, guidata da 22enne maddalonese.

Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco per liberare il 18enne incastrato tra le lamiere ed affidarlo alle cure dei sanitari.

Il 22enne dopo l’impatto si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Rintracciato dai carabinieri a Maddaloni e accompagnato al vicino ospedale