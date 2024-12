LA FOTO. Schianto sul Vialone tra due auto “gemelle”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Questa mattina, un incidente stradale ha provocato disagi significativi su viale Carlo III, nella zona dei supermercati, dove sono rimaste coinvolte due Fiat Panda. L’impatto, abbastanza violento, ha causato danni considerevoli a entrambi i veicoli, bloccando temporaneamente la carreggiata.

A causa dell’incidente, il traffico, già congestionato per gli acquisti natalizi, è andato subito in tilt, creando grossi rallentamenti in entrambe le direzioni. Le auto coinvolte sono rimaste ferme al centro della strada per diversi minuti, aumentando ulteriormente la difficoltà per gli automobilisti.

Fortunatamente, una volta che i veicoli sono stati spostati, la situazione è tornata alla normalità, anche se i disagi per gli utenti della strada sono stati significativi durante la fase di gestione dell’incidente.

L’incidente ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di prestare attenzione alla guida, soprattutto durante i periodi di maggiore traffico, come quelli che precedono le festività natalizie.