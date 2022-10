Lo scontro in prossimità dello svincolo per il casello autostradale di Caserta Nord

CASAGIOVE – Incidente lungo la Nazionale Appia a pochi passi dallo svincolo per il casello autostradale di Caserta Nord. L’impatto, verso le 23.30, tra uno scooter e una Renault Twingo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo gravi danni per lo scooter parzialmente distrutto. Sul posto le forze dell’ordine pe ricostruire la dinamica dei fatti.