CURTI – Uno scontro tra due vetture si è verificato poco fa all’ incrocio tre corso Piave e l’ inizio di Biagio Rosato. Per cause ancora in fase di accertamento una Fiat, di colore bianco, in fase di manovra è stata tamponata da una Renault, di colore rosso, andando a schiantarsi contro un muro. Sembrerebbero non esserci feriti gravi.