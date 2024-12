LA FOTO. Schianto tra due auto, donna incastrata tra le lamiere: liberata dai vigili del fuoco

E’ successo pochi minuti prima dell’una in via Sauce

PIGNATARO MAGGIORE – Incidente, pochi minuti prima dell’una, in via Seuce a Pignataro Maggiore.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano per liberare la conducente di una delle vetture rimasta incastrata tra le lamiere. Ferita, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118