LA FOTO. Schianto tra due auto e un furgone: in 3 finiscono in ospedale

PIETRAMELARA – Schianto, verso le 17 di oggi in via Croci di Riardo a Pietramelara, coinvolti 3 veicoli. A scontrarsi un corriere alla guida di un furgone, una donna alla guida di una Mercedes ed un uomo alla guida di una Peugeot. Il violento urto ha provocato il ribaltamento delle vetture. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano con l’ausilio di una autogrù proveniente dal comando del Capoluogo. I feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati in codice giallo ai vicini nosocomi.