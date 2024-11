LA FOTO. Scoperto un meccanico abusivo nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAPESENNA – La Polizia di Stato di Caserta, nel corso dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, disposti dalla Prefettura per la verifica del rispetto delle norme ambientali per le esigenze della “Terra dei Fuochi”, ha denunciato un 42enne per l’esercizio abusivo di attività di riparazione veicoli.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, nei giorni scorsi, hanno controllato, nel comune di Casapesenna, un’officina. Nel corso dell’ispezione, è emerso che l’attività operava senza alcuna autorizzazione. All’interno dei locali, in particolar modo in un seminterrato, sono stati trovati, in stato di degrado, numerosi ricambi di veicoli e rifiuti di vario genere.

All’esito delle verifiche, il gestore dell’attività è stato denunciato per la violazione delle norme ambientali, mentre i locali sono stati sequestrati.