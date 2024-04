.

CASALUCE – Beccato a sversare rifiuti incastrato dalle telecamere. E’ quanto accaduto in via Piro a Casaluce dove un uomo giunto sul posto alla guida di una Lancia Y, è stato immortalato dal dispositivo di foto trappola installato in zona mentre depositava spazzatura. Immagini che non sono sfuggite agli agenti della polizia municipale che, grazie alla targa, è riuscita a risalire al responsabile e a sanzionarlo