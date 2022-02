LA FOTO TEANO. Via Nicola Gigli chiusa da 3 anni. Disagi per residenti e commercianti

TEANO (Pietro De Biasio) È chiusa da più di tre anni via Nicola Gigli, a Teano, a causa di un muro a rischio di un palazzo al di sopra della strada. Una circostanza che sta creando non pochi disagi ai residenti e ai commercianti perché si protrae da troppo tempo senza che nessuno si impegni concretamente a trovare una soluzione adeguata. Ad oggi, però, i lavori sono fermi o sono conclusi non è chiaro, causando forti disagi ai residenti e notevoli perdite economiche ai commercianti.

Nei prossimi giorni ritorneremo sulla situazione di via Nicola Gigli con un articolo più dettagliato in quanto abbiamo voluto rispondere volentieri alle richieste di attenzione da parte di una nota commerciante per verificare dal vivo la situazione e provare ad accendere un faro sulla totale indifferenza delle autorità competenti. Per lei la carenza di clientela non è l’unico disagio: il completo blocco della circolazione ha innescato una serie di problemi ed è costretta ad affrontare una situazione angosciante in cui si sente lasciata sola. Una cosa è certa: tre anni sono troppi da sopportare sia per gli abitanti, sia per le attività commerciali.