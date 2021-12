LA FOTO. Topo d’appartamento in azione: beccato dai carabinieri

TEVEROLA – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio mirato a prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio, hanno sorpreso e deferito in stato di libertà per furto in abitazione l’uomo. Poco prima avrebbe asportato un lampadario e alcune suppellettili dalle pertinenze di un’abitazione di Teverola. I militari dell’Arma dopo aver bloccato l’uomo lo hanno sottoposto a perquisizione personale rinvenendo, nella sua disponibilità, alcuni attrezzi atti allo scasso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.