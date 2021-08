BAIA DOMIZIA – (gv) Sfiorata la tragedia a largo del lido Cumeya a Baia pochi minuti fa. Due bagnanti hanno vissuto momenti di paura a bordo di una canoa, a causa della corrente e del forte vento non riuscivano a rientrare a riva. A un certo punto la piccola piroga si è capovolta e uno dei due uomini ha perso i sensi in acqua. L’immediato intervento dei bagnini è stato determinante per mettere in salvo i due uomini.