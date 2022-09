IL VIDEO. Treno salta la fermata e prosegue: passeggeri scendono nelle campagne

E’ accaduto sul treno regionale 5893 che collega Roma Termini a Benevento

VILLA LITERNO – Capotreno non effettua la frenata nei tempi necessari per fermarsi allo scalo, passeggeri costretti a scendere in campagna. E’ accaduto sul treno regionale 5893 che collega Roma Termini a Benevento, presso la stazione di Villa Literno. Quando il macchinista si è accorto di aver superato la banchina ha provato a rimediare, però, era troppo tardi. Disagi per i tanti pendolari che si sono visti costretti a scendere nelle campagne.