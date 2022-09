Erano da poco passate le due

CASAPULLA – E’ di tre feriti il bilancio dell’ incidente avvenuto questa notte, alle 2 circa, lungo la Nazionale Appia a Casapulla. A scontrarsi violentemente, per cause ancora in fase di accertamento, due auto. Quattro sono i giovani coinvolti; tre dei quali feriti. Due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta e uno, per trauma cranico politrauma, all’ospedale di Aversa. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’ incidente.