La lettera alla figlia e poi l’ultimo gesto. 53enne papà emigrato casertano si uccide

SESSA AURUNCA – Aveva 53 anni Giuseppe Cataldo, partito dalla piccola frazione di Sessa Aurunca, Santa Maria a Valogno, per la Germania. Un trasferimento dovuto a motivi di lavoro. Ed è proprio in Germania che Giuseppe ha deciso di farla finita ma prima, per dare l’ultimo saluto, ha inviato una mail alla figlia. Spesso abbiamo letto di lettere lasciate prima delle l’ultimo gesto, ma forse la distanza ha costretto l’uovo a scrivere un messaggio di posta elettronica. Giuseppe ha chiesto scusa per ciò che stava per fare, chiedendo anche di non essere giudicato per quel gesto punto sono iniziare le pratiche per il trasferimento in Italia dove riposerà al cimitero di San Carlo.