La morte del Commissario di polizia Luigi Schettino. Il ricordo di Marilena Natale “Una persona perbene denigrata ingiustamente”

La tua via crucis è terminata Luigi.. quanto male hai subito, quanto dolore hai provato. La fede, ha caratterizzato il tuo cammino e proprio come il figlio di Dio, sei stato ingiuriato, percosso e tradito. Tu quella croce, proprio non la meritavi. La giustizia degli uomini ti ha assolto, ma chi pagherà per il male che hai ricevuto? Penso sempre, che la tua colpa sia stata quella, di aver toccato qualcuno, che doveva fermarti ad ogni costo e l’unico modo per fermarti, era quello di denigrarti, perché questa terra, sempre più spesso fa male ai giusti. Riposa in pace Luigi e perdonami se queste mie parole arrivano in ritardo, ma ti giuro che finché avrò vita griderò sempre

Il commissario Luigi Schettino era una persona perbene!