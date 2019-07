LA MORTE DEL PICCOLO DAVIDE. I genitori parleranno davanti ai giudici per spiegare la loro versione

MADDALONI – “A breve i genitori del piccolo Davide, Luigi Marciano e Rosa Russo, renderanno un interrogatorio in Procura a Napoli per chiarire la loro posizione“. E’ quello che riferisce l’avvocato Vincenzo Stravino . Sono quattro gli avvisi di garanzia notificati dalla polizia nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal pm Michele Caroppoli e dall’aggiunto Giuseppe Lucantonio, per la morte del bimbo di tre anni avvenuta giovedì scorso nella piscina del locale ‘Kora’ di Lucrino Pozzuoli.

Oltre ai genitori di Davide entrambi di Maddaloni è indagato Alessandro Laringe di Pozzuoli, il proprietario della struttura e un’animatore presente quella sera durante i festeggiamenti del matrimonio. Sono tutti accusati di concorso in omicidio colposo. “Domani alle 13 è fissato il conferimento dell’incarico per l’autopsia che dovrebbe svolgersi il primo agosto mentre per il 2 agosto dovrebbe essere la data del funerale del bimbo. Pasquale Monetti è il consulente tecnico medico legale nominato dalla famiglia per l’autopsia” aggiunge il penalista Stravino.