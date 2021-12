La morte della piccola Raffaella. Il commovente video ricordo della scuola

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) A breve i funerali della piccola Raffaella Noviello 2 anni. Sono apparsi i manifesti funebri in paese che annunciano l’attesa per gli imminenti funerali del piccolo angioletto, volato via troppo presto. Raffaella era una bambina meravigliosa, sana e non aveva nessuna patologia, poi improvvisamente mentre giocava si è sentita male, ma nonostante i tentativi di salvarla, nulla da fare, il suo cuoricino si è fermato, sconvolgendo tutti. La piccola lascia il padre Vincenzo, la madre Nancy e la sorellina Noemi. La scuola che la piccola frequentava ha realizzato un bellissimo video per ricordare la meravigliosa bimba, e dirle addio. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio.

Teresa D’Angelo “Una piccola bimba di soli 3 anni un angioletto di bimba portata via da febbre altissima Dio vorrei solo sapere dove sei xche tutto questo che disegni sono i tuoi. Non si può accettare la morte di una bimba cosi piccola non si può accettare questo strazio con una vita appena sbocciata. Ciao Raffaella piccola innocente sei passata su questa terra come una meteora che si e spenta troppo presto. RIP e da lassù ora dai la forza ai tuoi genitori alla tua sorellina e a tutta la famiglia di sopportare un dolore che non ha limiti uno strazio senza fine. Che gli angeli ti accolgano nella gloria ai trionfi avvezza come celebro il grande poeta e che la luce eterna splenda sempre sulla tua piccola dolce anima”