La nuova collezione Pandora Love Edition

La vostra amata non può fare a meno di controllare le novità, quando si tratta di gioielli? Probabilmente conosce bene il marchio Pandora, che offre orecchini, bracciali, anelli e ciondoli a un buon rapporto qualità/prezzo.

Anche se è pensata per il giorno di San Valentino, la nuova Love Edition può essere una buona scusa per fare un presente alla propria fidanzata, per dimostrarle che la si ama al di fuori delle feste convenzionali. Il marchio ha pensato a far felici anche le vostre tasche, visto che si tratta di accessori in argento 925 o placcato in oro 18 kt, che includono smalti e cristalli.

I bracciali

Pandora ha pensato di mettere in commercio qualcosa di diverso dalla classica linea Reflexion, caratterizzata da maglie piatte. Un modello che sta riscontrando particolare successo è il Moments, in argento placcato oro 18 kt, con una bella chiusura a cuore. Questo bracciale è compatibile anche con i classici charm, quindi potrà essere abbellito anche successivamente. Un altro modello dal significato importante è quello con chiusura a lucchetto, che riporta la frase “Ama te stessa”, un memento che molte donne, purtroppo, dimenticano, come testimoniano i femminicidi ormai frequenti.

Questo bracciale è in argento ed è compatibile con tutti i charm: il costo di entrambi va dai 60 agli 80 euro o giù di lì, quindi non dovrete spendere tanto per far felice la vostra amata.

I charm

I charm sono certamente un must del brand, perché permettono di personalizzare un accessorio base con tanti ciondoli dai diversi significati. La linea ideata per San Valentino ne include di molto particolari, pensati appunto per dimostrare i propri sentimenti.

In argento, c’è il Love Notes, un pendente a forma di block notes, con scritta “I love you” e un cuore in smalto rosso. Se desiderate qualcosa di ancora più indicativo, il ciondolo Patto d’Amore ha la bella forma di due cuori, uno sull’altro, in argento e smalto rosa uno e in argento placcato in oro rosa l’altro, con un gancio sormontato da un cristallo, anch’esso rosa.

Sempre sulla stessa scia ci sono il Freccia e Cuore Scintillanti e la Cuori d’Amore Asimmetrici, entrambi in argento e pietre semi preziose, come gli zirconi.

Gli orecchini

Immancabili i classici orecchini Pandora, pensati per impreziosire i lobi delle amate, che vogliono essere sorprese con un regalo originale. Quelli della collezione Love Edition sono a forma di cuore, come i Cuori d’Amore Asimmetrici Luminosi, caratterizzati anche da due zirconi e in argento 925.

I semplici Cuori d’Amore Asimmetrici, invece, sono più grandi e possono essere usati da chi ha i lobi forati, così da pendere e da farvi portare alle orecchie delle forme molto particolari. Non mancano paia come quelle a forma di freccia di Cupido, che hanno sul corpo una serie di zirconi, brillanti almeno quanto l’argento che li caratterizza.

Se volete dare un’occhiata anche ad altri modelli del brand, una pagina come buonoedeconomico.it può essere un punto di riferimento, per conoscere tutti i modelli in vendita a un prezzo vantaggioso.

Gli anelli

Volete spingervi un po’ di più e azzardare con un regalo per la vostra amata? Pandora ha incluso nella sua collezione anche gli anelli, giovanili ma importanti al tempo stesso. Un’idea può essere il Ricordo d’Amore, un modello costituito da una fascia in argento e un ciondolo rotondo, con la scritta Loved, in argento placcato oro 18 kt.

Se amate l’idea dell’anello con il ciondolo pendente, Amati è il modello che ci vuole: una fascia in argento con cinque lettere arricchite da zirconi, che pendono e formano la scritta Loved, anche qui. Preferite la fascia singola ma più originale? Il Freccia d’Amore Scintillante raffigura una freccia che si attorciglia al dito, con tanti zirconi a illuminare.

Le collane

La caratteristica che accomuna le collane di questa collezione è la presenza degli immancabili e tanto amati charm. Ce ne sono diverse: la Moments ha la chiusura in argento placcato oro 18 kt e un pendente, mentre quella con cuori simmetrici, che può essere abbinata agli altri elementi della collezione, ha il ciondolo a forma di cuore, che include uno zircone.

Infine la Amati riprende esattamente il bracciale e prevede un filo in argento molto sottile, dal quale pendono le lettere che compongono la parola Loved, in argento placcato oro 18 kt. Tutte queste soluzioni hanno, come già detto, un prezzo molto ragionevole, che si ridurrà ulteriormente se deciderete di acquistare online.