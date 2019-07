LA PERICOLOSA TRUFFA. Persone vittime di Phishing: ecco cosa succede

AVERSA (red. cro.) – Nelle ultime ore sono state diverse le segnalazioni in merito a dalle truffe via email.

L’ultima è stata resa nota anche sul noto social. Le persone colpite sono vittime di Phishing cioè un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale o impossessandosi di email altrui.

Il testo è quasi sempre lo stesso inizia con una domanda: “Salve posso chiederti un favore? E’ urgente a presto”

Ne segue giustamente la risposta ed ecco come prosegue: “Grazie per la tua risposta e mi dispiace di scomodarti. Sono in vacanza in Togo ed ho dimenticato le mie cose (il mio cellulare, carta di credito e contanti) in un taxi al momento non ho a disposizione nulla.

E’ imbarazzante per me chiederti questo, ma desidererei che mi potessi sbloccare con 900 €, al momento del mio rientro ti rimborserò al più presto possibile, Ti prego di tenere questa mail per te per non inquietare i miei. Se sei disposto ad aiutarmi ti dirò come fare.



Attendo tua risposta e grazie infinite.”