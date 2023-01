La procura contro la moglie del boss. E tra poco potrebbe essere scarcerata

MONDRAGONE – Riduzione di pena, per aver ottenuto continuazione della condanna per Antonietta Di Meo, moglie del boss Giuseppe Fragnoli di Mondragone.

La donna, detenuta da sei anni per associazione camorristica, potrebbe essere scarcerata tra qualche mese proprio per questa riduzione della pena a sette anni, avendo i giudici accolto l’istanza della difesa nell’unire le due pene ricevute, quindi attivando lo strumento della continuazione.

Per questo motivo un ricorso รจ stato presentato dalla Procura Generale. che ha impugnato lo sconto di pena di un anno e mezzo nei confronti di Di Meo.

Le due sentenze di condanna riguardano una per ricettazione aggravata dall’agevolazione mafiosa,

reato per il quale Antonietta Di Meo era stata condannata ad 1 anno e 9 mesi di reclusione, l’altra per i reati di, per i quali era stata condannata a 8 anni di reclusione.