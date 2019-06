“La ragazza alla finestrella”, l’opera prima di Rosanna Guarino rivela le parti nascoste dell’anima di 10 donne

CASERTA – E’ già nelle edicole di Caserta e provincia l’opera prima di Rosanna Guarino, pubblicata dalla casa editrice Europa edizioni. Un libro che parla delle donne, del loro mondo interiore, declinando il codice segreto di un’anima complessa che il più delle volte non completamente compresa “dall’altra metà del cielo” che in questo caso utilizziamo identificandola col genere maschile, ribaltando, dunque, la celeberrima definizione della donna che fece Mao Tse-Tung.

Qui sotto la nota di presentazione dell’opera, scritta dalla casa editrice:

10 racconti, 10 storie per altrettante protagoniste di un complicato e affascinante affresco che è l’animo femminile. Rosanna Guarino immagina le sue donne sognanti e dolci, succubi e disperate, tutte figlie di un sentimento di libertà che i piccoli e brevi spazi della loro vita sembrano negare.

Sono donne diverse per temperamento, per carattere addirittura per momento storico. Sono donne che cercano la loro felicità al di là della loro condizione, al di là di quello che ci si aspetterebbe da loro, come forzando una porta che per troppo tempo è rimasta chiusa.

Troviamo la protagonista di Malamore, che si ritrova stretta e costretta in un rapporto dominato dalla violenza. C’è Concetta, che nel racconto che dà il titolo alla raccolta vede il mondo dalla sua finestrella e dopo anni ritrova un amore che credeva perduto nel tempo.

Queste sono le protagoniste di Rosanna Guarino. “Storie di donne”, così come le definisce la prefazione, e storie di anime libere e inquiete che in questa raccolta dialogano tra di loro, quasi appartengano ad un’unica grande storia, quella della ricerca della propria felicità.

Sarà un amore ritrovato, sarà un matrimonio naufragato, sarà la forza di strapparsi ad una vita di violenza, sarà un innato desiderio di libertà a muovere i loro sentimenti.

10 brevi storie per le mille sfaccettature dell’universo femminile, con tutti i suoi affanni, le sue gioie e le sue contraddizioni.

Per questo vi raccomandiamo caldamente di Rosanna Guarino – “La ragazza della finestrella e altri racconti” per la collana Edificare Universi, in libreria.