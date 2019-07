LA RAPINA DA 100 MILA EURO. Il racconto di cosa è successo stamattina alle Poste: i ladri hanno preso in ostaggio il direttore e tre dipendenti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tina Palomba) – Gli agenti del commissariato, diretti dal neo dirigente Stanislao Caruso, stanno interrogando delle persone per la ricostruzione del colpo da 100 mila euro alle poste nella frazione di S. Andrea in via Vittorio Veneto (QUI IL PRIMO ARTICOLO).

I banditi in quattro incappucciati e armati di pistole hanno tenuto sotto ostaggio il direttore originario di Caserta e tre dipendenti. Secondo la ricostruzione hanno forzato la grata nella parte laterale dell’edificio e hanno sorpreso il direttore nel momento dell’apertura dell’ufficio. Una volta costretto ad aprire la cassaforte i ladri, tutti italiani, con accento locale, sono scappati con un complice che faceva da palo in un altro lato della strada.

Per coprire la loro fuga hanno utilizzato una Fiat Punto messa di traverso per impedire l’ingresso alla polizia arrivata subito sul posto.

Sono state sequestrate delle telecamere per visionare eventuali filmati. Uno dei dipendenti dell’ufficio è stato colto da un lieve malore. Erano i soldi delle pensioni. I ladri avevano studiato tutto a tavolino