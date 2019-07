S.MARIA C.V. Rapina da film hollywoodiano. Direttore preso in ostaggio all’ufficio postale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Hanno atteso l’apertura dell’ufficio postale di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Santa Maria Capua Vetere, prima di entrare in azione i 4 banditi che hanno portato a termine una rapina choc quasi da film hollywoodiano bloccando la strada d’accesso alle poste con una Tipo Grigia.

Da una prima ricostruzione, sembra che ad effettuare materialmente la rapina siano stati solo in tre, mentre l 4 era fuori, vestito da finto operatore ecologico, che faceva da “palo”.

All’arrivo del direttore è scattato il piano: il palo ha dato avviso agli altri che lo hanno preso in ostaggio costringendolo ad aprire la cassaforte per consegnargli il contante per poi riuscire a fuggire via con un’auto a tutta velocità. Ancora sconosciuta l’entità del bottino prelevato. Durante l’assalto gli agenti della polizia giunti sul posto hanno esploso alcuni colpi in aria. Istituiti diversi posti di blocco, ora è caccia alla banda.