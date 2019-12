LA RETATA DELLA BELLAGIO’S FAMILY. Si è costituito ed è stato arrestato il 22esimo indagato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è costituito pochi minuti fa Rocco Giordano, 36 anni. Giordano è la 22esima persona ricercata durante il blitz che ha colpito questa mattina a Santa Maria Capua Vetere. È stato accompagnato dal suo avvocato Luca Viggiano.

IL COMUNICATO UFFICIALE:

In Santa Maria Capua Vetere (Ce), i carabinieri della sezione operativa del locale Comando Compagnia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di GIORDANO Rocco, cl. 86 del posto.

Il 33enne, è ritenuto responsabile, a vario titolo, unitamente agli altri 21 indagati tratti in arresto questa mattina, di associazione per delinquere dedita all’acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, nonché di plurimi episodi, anche in concorso, di detenzione e spaccio delle medesime sostanze.

Il GIORDANO, non reperito nel corso delle operazioni di cattura eseguite nella mattinata odierna, si è presentato spontaneamente presso il Comando Arma dove dopo aver espletato le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.