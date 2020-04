Era andato via dall’Italia, lontano dalla vita della sua famiglia

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Rientra oggi in Italia la salma del giovane Francesco Iovine, 29enne di San Cipriano, morto in Spagna, ad Ibizia, a fine marzo.

Venerdì 24 aprile alle 16, il feretro sarà trasferito al cimitero cittadino di San Cipriano D’Aversa per la benedizione, in forma strettissimamente privata, come previsto dalle vigenti normative.