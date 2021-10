La scuola calcio piange la morte dello storico “Mister Peppe”

RECALE – La società di calcio giovanile Marcello Trotta di Recale, attaccante 29enne di Portico di Caserta, con gol e presenze in Serie A, B e C, piange Giuseppe Serrao, istruttore di giovani calciatori per la scuola calcio, deceduto nelle scorse ore.

In un post Facebook, la società di Recale ha voluto salutare così Mister Peppe: “Oggi è una giornata triste per la nostra società per la scomparsa di Peppe Serrao, che è stato per tanti anni un nostro istruttore. Peppe era una persona perbene e splendida, apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano per le sue doti umani prima e poi calcistiche. L’ AsdRecale2002MarcelloTrotta è una grande famiglia che oggi è affranta dal dolore, ma sa che il ricordo di mister Peppe persona dal cuore d’oro, educata e rispettosa, resterà sempre nella nostra memoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Rip mister PEPPE”