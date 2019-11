La segue, la tempesta di chiamate mentre è ai domiciliari e la tampona con l’auto: condannato 59enne

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – E’ stato condannato dai giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere F.L., commerciante 59enne, ad un anno di carcere per il reato di stalking. La vittima è la sua ex compagna, una 53enne della zona. Dal 2015 sono andati avanti questi atteggiamenti, addirittura l’uomo avrebbe chiamato anche quando, per un altro reato, era stato costretto agli arresti domiciliari. Arrivò a minacciare il nuovo compagno di lei e anche ad inseguirla e a speronarla con la propria auto sull’Asse Mediano, mentre la donna andava a lavoro.