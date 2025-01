La sfilata dei carri di Sant’Antuono non si farà

Ecco perché

MACERATA CAMPANIA – Sfilata dei carri di Sant’Antuono rinviata. La manifestazione, saltata a causa del maltempo, era in programma per oggi, sabato 11 gennaio, alle 18.

“A causa delle condizioni meteo avverse, le sfilate previste per oggi, sabato 11 gennaio, sono rimandate e sostituite alla programmazione di giovedì 16 gennaio. Le attività previste per il 16 sono anticipate al giorno mercoledì 15 gennaio” si comunica in una nota ufficiale.