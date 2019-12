LA TESTIMONIANZA. Rosalba, guarita da un tumore al seno all’ospedale civile di CASERTA: “Controllatevi. La prevenzione può salvare la vita”

CASERTA – Scrivo questa lettera per esprimere la mia più profonda gratitudine per l’assistenza ricevuta in questo periodo difficile della mia vita. Spesso si sente parlare di casi di malasanità e si tende a scrivere lettere di denunce per disservizi, io oggi scrivo per l’esatto opposto e per dare onore al merito ad un’eccellenza casertana che è giusto esaltare: la BREST UNIT DI SENOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S SEBASTIANO DI CASERTA.

Un anno fa è iniziato un incubo che non auguro a nessuno ma che purtroppo è diventato un problema sempre più comune: il tumore al seno. Nell’arco di un anno ho subito due interventi chirurgici, uno di asportazione e l’altro di ricostruzione in seguito alla mastectomia. Vorrei ringraziare il dirigente medico dott. Gianpaolo Pitruzzella e la sua equipe che con le loro qualità professionali e la loro vicinanza emotiva sono stati fonte di incoraggiamento in un percorso non certo facile da affrontare per una donna. Ho sempre saputo di essere in ottime mani e mi sono affidata completamente al dott. Pitruzzella, facendo la scelta giusta!

Un ringraziamento di cuore va anche al reparto Oncologia diretto dal Prof. Ianniello che mi sta seguendo in maniera puntuale e scrupolosa. La mia vuole essere una testimonianza che serva alle donne a fare prevenzione con periodici controlli perché il più delle volte il tumore è asintomatico finché non ha raggiunto stadi in cui ogni forma di terapia può risultare inutile.

Venerdì 13 dicembre la Senologia dell’Ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta apre le porte a tutte le donne per una giornata di visite gratuite. LA PREVENZIONE PUO’ SALVARE LA VITA!

Rosalba, una paziente grata.