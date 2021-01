La tragedia di Capodanno. E’ morto il ragazzo di Tuoro coinvolto nella terribile esplosione dei botti

CASERTA – Non ce l’ ha fatta Domenico Di Giacomo il 24enne di Tuoro residente nel Parco Primavera, coinvolto la notte di Capodanno nella terribile esplosione causata da un vero e proprio arsenale di botti che stazionavano a terra all’aperto e che hanno trasformato questa zona popolare della città in un vero e proprio inferno, con decine e decine di finestre divelte e con un vero e proprio sperpetuo di vetri in frantumi.

Domenico era in compagnia dei fratelli e stavano festeggiando(si fa per dire) l’ arrivo del nuovo anno.

L’imperizia combinata alla estrema pericolosità degli ordigni, delle vere e proprie bombe carta, ha creato le condizioni della terribile esplosione. Le condizioni di Domenico Di Giacomo erano apparse gravissime fin dal primo momento. I medici della terapia intensiva dell’ospedale civile di Caserta hanno cercato di fare tutto il possibile ma evidentemente ogni loro sforzo è stato vano. Nell’esplosione sono stati coinvolti anche due suoi fratelli, entrambi feriti, ma la cui condizioni fortunatamente non sono gravi.