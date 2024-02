LA TRAGEDIA. NOME E FOTO. 24enne casertano trovato morto in un hotel di Parigi

Indagini a tutto campo della gendarmeria francese.

CAIAZZO Mistero sulla morte del 24enne Oscar Fasulo, imprenditore nell’ambito della falegnameria artigianale di famiglia. Il ragazzo è stato trovato senza vita all’interno della camera di un hotel a Parigi, dove viveva da un po’ di tempo. Le autorità parigine hanno avviato le indagini sull’accaduto.

La notizia – scrive il sito SciscianoNotizie – ha scosso profondamente le comunità di Caiazzo e Amorosi, in particolare San Giovanni e Paolo, la frazione di Caiazzo da cui la famiglia del giovane ha origini profonde. Oscar, seguendo le orme familiari, con una falegnameria già ampiamente avviata dai nonni, di chiara fama internazionale, si era distinto nel mondo degli affari con una dedizione al lavoro ammirevole, sino ad approdare nella capitale francese dove attualmente viveva.

A dare la notizia della sua scomparsa, avvolta ancora da un velo di mistero, che lascia ancora attoniti e increduli quanti lo conoscevano, è stato un suo amico e compagno di stanza che, nel pomeriggio di martedì corso, ha rinvenuto il suo corpo senza vita nel letto. Conosciuto per la sua integrità e dedizione al lavoro, la morte di Oscar è un enigma per chiunque lo conoscesse. Gli amici e i familiari attendono con ansia lo svolgimento delle indagini e l’esame autoptico per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla sua prematura dipartita.

Mentre la salma di Oscar verrà riportata in Italia per le esequie, la comunità locale si unisce nel dolore e nel sostegno alla famiglia del giovane imprenditore.