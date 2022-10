LE FOTO. TRAGEDIA. Poliziotto in pensione muore schiacciato da un trattore

Terribile fine per il 72enne, morto a causa del ribaltamento del mezzo agricolo

MADDALONI – E’ un poliziotto in pensione di Cervino la persona deceduta a causa di un tragico e sfortunato incidente agricolo.

Vincenzo Rivetti, 72 anni, è stato travolto dal suo trattore mentre si stava occupando della raccolte delle olive nel suo terreno di Cervino, al confine con Maddaloni.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando Provinciale di Caserta, e dei sanitari del 118, per Rivetti è stato tutto vano ed è deceduto sul suo terreno.

Hanno raggiunto il luogo del fatale incidente anche i vigili del fuoco, giunti sul posto nel tentativo di liberare l’uomo dal trattore. Rivetti, all’arrivo dei caschi rossi, era però già spirato.

IL RACCONTO DELLA VICENDA NEL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Cesa, nel comune di Maddaloni, per portare soccorso ad una persona che era rimasta vittima di un’incidente mentre lavorava in un campo agricolo.

Purtroppo,

giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco venivano avvisati dal personale del 118, accorso sul posto con un’autoambulanza, che l’uomo di circa 70 anni coinvolto nell’incidente era deceduto a causa dello schiacciamento avvenuto dopo il ribaltamento del proprio trattore.

Pertanto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la salma, su disposizione del magistrato competente, per affidarla alla ditta funebre intervenuta sul posto per il prelievo.