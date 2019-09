La truffa dei finti meccanici: ecco cosa fanno alle auto in sosta

TRENTOLA DUCENTA (Christian e Lidia de Angelis) – Nella zona del parcheggio del Jambo, una coppia di truffatori manomette le auto in sosta e poi il malcapitato proprietario della vettura entra in auto e questa non parte, perchè manca una parte.

E qui scatta il piano due uomini, fingono di essere dei meccanici e si offrono di aiutarlo e di sostituire la parte mancante, il tutto per 50 euro.

L’ultimo episodio che però non è andato a buon fine si è verificato ieri. A denunciarlo è il genero della vittima designata che allerta tutti i cittadini di versa e agro aversano sulla nuova truffa.