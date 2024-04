La truffa del finto carabiniere: scatta l’allarme in paese

Raggiri telefonici, sempre più diffusi tra gli anziani

CASTEL MORRONE – Diverse le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine a Castel Morrone riguardanti telefonate truffa ai danni degli anziani del posto. Raggiri telefonici, sempre più diffusi: dall’altra parte della cornetta individui che si spacciano per altre persone chiedendo urgentemente soldi per svariati motivi. Tra le ultime segnalazioni, nei giorni scorsi, quella di un malfattore che spacciandosi per carabiniere ha chiesto il pagamento di una sanzione.