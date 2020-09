LA VIDEOINTERVISTA. Alfonso Piscietelli: “Meglio rischiare di non essere eletto che rimanere con De Luca che umilia la provincia di Caserta a favore di quella di Salerno. E sulla sanità vi dico…”

CASERTA – L’abbiamo spiegato durante l’intervista il motivo per cui ci siamo concessi questa licenza pur avendo deciso per motivi logistico-organizzativi di non usare lo strumento video durante questa campagna elettorale, perché la nostra filosofia, com’è ben noto ai lettori di Casertace, ci induce a operare in un filone espositivo come può essere ad esempio quello delle videoproduzioni, solo quando possiamo garantire una qualità importante in cui l’immagine, ma anche la narrazione valga quella che da anni Casertace sviluppa per i suoi lettori. Abbiamo deciso di far parlare Alfonso Piscitelli, consigliere regionale uscente e candidato alle elezioni del 20 e del 21 settembre nelle lista di Fratelli d’Italia perché la sua vicenda politica è indubbiamente originale, una sorta di unicum visto e considerato che mentre dalle parti di De Luca si è sviluppato un traffico da ora di punta tra altri consiglieri regionali uscenti che a gennaio trattavano col centrodestra e che ora visti i sondaggi sono tornati alla base, e una pletora di personaggi che definire trasformisti e già un complimento perché li si ascrive ad una categoria non certo edificante ma che nella storia dell’Italia ha anche sviluppato delle idee e delle valutazioni articolate non solo a senso unico.

Piscitelli invece, pur consapevole del favore dei pronostici che arride a De Luca, si è candidato dall’altra parte, dove ci sono meno posti e dunque dove si rischia anche di non essere eletti, e per di più in caso di approdo al consiglio regionale, si andrà a fare l’opposizione. Dunque si andrà a sedere su un seggio scomodo. E allora, la mosca bianca ci ha incuriosito. E’ stata anche l’occasione di discutere di altre tematiche a partire da quella relativa alla sanità locale, organica alle competenze specifiche di Alfonso Piscitelli che di professione fa il medico, proseguendo coni temi dell’ambiente e dei trasporti.

In questa prima parte, oltre al tema politico della sua scelta, vengono sviluppati quelli riguardanti le criticità irrisolte della sanità locale, dentro ad un disegno che, secondo Alfonso Piscitelli è finalizzato a penalizzare Caserta per favorire altre province, a partire da quella di Salerno. Principale motivo, quest’ultimo, che lo ha indotto ad abbandonare le comode prospettive di una ricandidatura da uscente con De Luca.