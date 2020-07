La villa da 200 mila euro del cugino dei ras del clan Belforte diventerà una scuola

CAPODRISE (red.cro.) – Nella giornata odierna, l’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, ha consegnato la villa situata in via Amendola, appartenuta all’ imprenditore Giuseppe Pino Buttone, cugino di quelli che furono dei boss dei Belforte, ora collaboratori di giustizia, cioè Bruno e Claudio Buttone, all’amministrazione di Capodrise.

Il passaggio di consegne, alla presenza del primo cittadino, è un passo in avanti verso la conclusione dell’iter che porterà l’immobile, dal valore di circa 200 mila euro, a divenire un istituto scolastico.