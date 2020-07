Lacrime e dolore ai funerali di Giuseppe, morto per un malore mentre lavorava

CASALUCE (Christian e Lidia de Angelis) – Lacrime e dolore ai funerali di Giuseppe Pascale, 57enne, padre di famiglia morto per un malore mentre lavorava. L’uomo, nel pomeriggio del 1 luglio intorno alle 14 circa, in via Chiesa, nei pressi della Chiesa di Casaluce, l’idraulico stava svolgendo dei lavori presso un’abitazione quando si è sentito male, si è accasciato per i dolori forti, i presenti hanno richiesto i soccorsi, ma giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo

Sposato e padre di tre figli, un ragazzo e due ragazze, abitava in Corso Umberto a Casaluce. Il funerale che è svolto alle 10:30 presso la Chiesa Santa Maria ad Nives a Casaluce, poi il carro funebre ha trasportato la salma al cimitero cittadino.