L’ADDIO in uno striscione dei compagni di scuola di ROBERTO, morto a soli 15 anni: “Vola più in alto che puoi…”

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Tanto dolore per la morte del giovane Roberto C. 15enne aversano. Ieri abbiamo scritto della prematura dipartita del ragazzino (LEGGI QUI) che soffriva di patologie le quali poi lo hanno portato alla morte mentre era a casa, nei pressi dell’ippodromo.

Il giovane frequentava la classe 3E della scuola Media Cimarosa IV Circolo in via Paolo Riverso. Sui cancelli stamani è apparso uno striscione dei compagni di scuola che danno l’addio al caro compagno e amico, scrivendo: “Vola più in alto che puoi tra i mille colori del tuo cielo Ciao Roberto ! 3E”. L’intera comunità sotto shock per questa perdita dolorosa.