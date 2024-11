LADRA DI NUTELLA. Picchiata dipendente di un supermercato, merce rubata nel passeggino. ARRESTATA 23ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP



CAPODRISE – Si spostavano nei diversi settori del supermercato prelevando dagli scaffali barattoli di nutella, deodoranti, detersivi, salviettine e quant’altro presente nel negozio, ponendoli poi nel ripiano inferiore di un passeggino celati sotto un giubbino di jeans.

Tale comportamento non è però sfuggito ai dipendenti del supermercato che li hanno seguiti a distanza per verificare se si fossero fermati alla cassa per pagare.

Così non è stato perché i due, dopo aver riempito il ripiano inferiore del passeggino e uno zaino si sono diretti velocemente in direzione della cassa dove l’hanno oltrepassata senza fermarsi a pagare. Quando avevano quasi guadagnato l’uscita sono stati fermati dal personale del supermercato. Mentre l’uomo, però, aiutandosi con spintoni è riuscito a scappare, la donna è stata bloccata nonostante anche lei avesse tentato di guadagnare la fuga aggredendo i dipendenti che l’avevano bloccata.

Richiesto l’intervento dei carabinieri, è immediatamente giunta sul posto una pattuglia del radiomobile della compagnia di Marcianise che ha tratto in arresto la donna e restituito la merce rubata al legittimo proprietario.

La donna, una 23enne di etnia rom, trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Marcianise, nella mattinata di domani verrà giudicata per direttissima.