Ladri d’auto in azione in pieno giorno. ECCO DOVE

ORTA DI ATELLA – Parcheggia l’auto in strada e quando va a riprenderla, dopo pochi minuti, non la trova più. Il furto si è verificato ad Orta di Atella ai danni di una donna del posto. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione della vittima ma quando questa è andata a prenderla ha fatto l’amara scoperta. L’episodio di questa stamattina è solo uno dei tanti che rientra nell’escalation di furti che in queste ultime settimane, in particolare, stanno interessando la zona e i comuni limitrofi. Cresce l’esasperazione tra i cittadini.