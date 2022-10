Ingente il bottino

SAN FELICE A CANCELLO – Ladri in azione in via Circumvallazione a San Felice a Cancello presso il panificio “Tradizioni e gusto”. Nella notte tra martedì e mercoledì 4 malviventi sono riusciti a fare irruzione all’interno della suddetta attività portando via la cassa automatica (del valore di circa 10mila euro) contenente 9mila euro circa. L’amara scoperta questa mattina.