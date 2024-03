Ladri in azione nella notte: depredata la farmacia del centro

L’assenza di telecamere rende difficile il lavoro degli investigatori.

VITULAZIO. Ladri in azione nella farmacia Cioppa di via Ruggiero, a Vitulazio. I banditi sono entrati in azione nella notte tra venerdì e sabato: hanno prima forzato la saracinesca e poi, una volta entrati nei locali, hanno rubato il denaro contenuto nella cassa.

Il fatto che non siano presenti telecamere di videosorveglianza all’interno ed all’esterno della farmacia, rende ovviamente difficile il lavoro degli investigatori. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Vitulazio.