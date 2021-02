Ladri in azione nella notte. Rubata una bici da un garage. L’appello del proprietario

CESA – (Lidia e Christian de Angelis) Ladri entrano in un garage e portano via una bici, ira funesta del proprietario. Stanotte dei malviventi hanno fatto irruzione all’interno di un garage condominiale e hanno portato via una bici di valore, stamani il proprietario ha scoperto il furto e sui social ha fatto un appello ai cittadini per ritrovare la sua mountain-bike. La vittima Miky C.scrive: “Se a Cesa vedete questa bici mountain bike…..contattatemi…..mi è stata rubata Al ladro che me l’ha rubata…..fai schifo….e ti Auguro una brutta fine!“.

Numerosi i messaggi di solidarietà per questa ennesima vittima di furti presso la propria abitazione.