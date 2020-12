CASERTA – Ladri in azione a Caserta tra via Acquaviva e Viale Lincoln nel negozio di caffè Sospeso. Hanno rotto la vetrata per entrare nel locale e una volta dentro, hanno razziato quanto possibile. Sul posto i carabinieri, allertati da un residente. Rubati il registratore di cassa e due caffettiere. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.