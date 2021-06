Ladri riescono quasi a portare via 10 mila litri di gasolio da una pompa di benzina

FRIGNANO – Ladri all’assalto di un pompa di benzina situata nel comune di Frignano, in un tratto di strada molto trafficato per tutta la zona dell’agro Aversano.

Mentre il gruppo di delinquenti stava cercando il modo di accaparrarsi il maggior numero di banconote possibili nei distributori automatici della stazioni di servizio, ma non solo, mentre stavano cercando anche di portar via la benzina da dentro le cisterne, è scattato l’allarme antifurto. I malviventi erano riusciti a portar via quasi 10.000 litri di gasolio, ma in pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della polizia. Per i ladri inevitabile la fuga senza bottino.