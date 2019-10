SAN NICOLA LA STRADA – Ladri scatenati a San Nicola la Strada durante la notte appena trascorsa. Qualcuno, in un condominio di recente costruzione in via Trieste, a pochi metri dalla stazione dei carabinieri, ha portato via tre pulsantiere dei citofoni. I residenti questa mattina, al loro risveglio hanno trovato solo una marea di fili scoperti. Si spera di rintracciare i balordi visto che l’area è servita da telecamere da videosorveglianza.