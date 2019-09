PIEDIMONTE MATESE – Ladri in azione in casa di Alessandro Fusco, il giovane morto in un incidente stradale. I malviventi sono entrati nell’abitazione della famiglia, già provata dal grave lutto, poche ore dopo i funerali del giovane. Portati via oro e denaro. Uno dei familiari si è poi svegliato mettendoli in fuga. La sorella si è sfogata su facebook: “Bastardi, ve li dovete mangiare tutti di medicine“.