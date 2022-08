Ladri tentato colpo in pieno giorno: messi in fuga da due donne

CASAPULLA – Ladri in azione in pieno giorno a Casapulla. Una banda di 4 malviventi, di cui uno di colore, è entrata in azione ieri pomeriggio in via Enrico Fermi. I quattro si sono portati presso l’abitazione presa di mira, uno è rimasto in auto e gli altri tre con volto coperto da mascherine sono scesi ed hanno cercato di forzare la serratura del portoncino di un appartamento. Il colpo non è andato a segno grazie al tempestivo e coraggioso intervento di due donne che transitavano in zona. E’ stato così che i malviventi si sono dati alla fuga.