Ladro ricercato arrestato dai carabinieri: è un 43enne casertano

CASTEL VOLTURNO – Un 43enne di Castel Volturno, nella tarda mattinata di ieri 12 febbraio, è stato catturato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone mentre era all’interno di un esercizio commerciale di via Gramsci, a Castel Volturno, deve scontare una condanna a mesi 3 e giorni 26 di reclusione.

Sull’uomo, poi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, pendeva un provvedimento di revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso l’8.8.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – ufficio esecuzioni penali, per furto aggravato, commesso il 13.05.2010, in Casoria (Na).

Quando i carabinieri lo hanno individuato, era in compagnia di una 38enne serba, risultata gravata da due segnalazioni schengen poiché “cittadino di paesi terzi al quale è rifiutato l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli stati membri e “cittadino di paese terzo soggetto a rimpatrio perchè gravata da precedenti per furto.

A carico di quest’ultima la Prefettura di Caserta ha emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, a seguito del quale è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Non essendo possibile eseguire con immediatezza il citato decreto per indisponibilità di vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio, è stata emessa ordinanza di sottoposizione alle misure alternative al trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera, misure quest’ultime consistenti nel ritiro del passaporto e nella sottoposizione all’obbligo di presentazione presso il Reparto Territoriale carabinieri di Mondragone in giorni e orari prestabiliti.